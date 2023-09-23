بالصور – الملك تشارلز الثالث يختتم زيارته إلى فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: اختتم الملك تشارلز الثالث الجمعة زيارته الرسمية لفرنسا بمبادرة خضراء تمثلت في غرسه شجرة بلوط في دار بلدية مدينة بوردو، داعيا إلى “تفاهم” فرنسي بريطاني جديد بشأن مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي.

وجاءت هذه الخطوة الرمزية غداة خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الفرنسي دعا خلاله تشارلز أيضا إلى استجابة “أكثر فعالية” لـ”حال الطوارئ العالمية في مجال المناخ والتنوع البيولوجي”.

الجمعة في بوردو، استعان تشارلز بمجرفة أعطاه إياها رئيس بلدية المدينة بيير هورميك، وغرس شجرة بلوط “اختيرت لقدرتها على التكيف مع التغير المناخي”، وفقا لقصر باكنغهام.

وصرح رئيس البلدية “أخبرتهُ (الملك تشارلز) أننا نحاول الحد من السيارات في المدينة وأننا نزرع الأشجار بدلا من مواقف السيارات، فرفع إبهامَيه علامةً على رضاه”.

وتوجه الملك وزوجته الجمعة الى بوردو في اليوم الثالث والأخير من زيارتهما.

وكان مقررا أن تتم زيارة تشارلز الثالث إلى فرنسا في آذار/مارس وأن تكون أول رحلة له إلى الخارج، لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب تظاهرات عنيفة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في عشاء أقيم الأربعاء في قصر فرساي أن هذه الزيارة تشكل “علامة صداقة وثقة” و”تحية لماضينا” و”ضمانا للمستقبل”.