مصطفى قمر ومحمد هنيدي يغنيان في حفل خطوبة أحمد السقا.. فيديو نادر

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر من حفل خطوبة الممثل المصري أحمد السقا على زوجته الإعلامية المصرية مها الصغير.

وظهر كل من الفنان المصري مصطفى قمر في الحفل، برفقة الممثل المصري محمد هنيدي وقد قاما بغناء أغنية "كامننا" التي قدمها هنيدي بمشاركة الفنان محمد فؤاد في فيلم "إسماعيلية رايح جاي".

وخلال حفل الخطبة أعلن أحمد السقا للحضور عن فيلم "صيعدي في الجامعة الأمريكية"، وبارك لمحمد هنيدي ببطولة الفيلم.

وكان من ضمن حضور الحفل إلهام شاهين وصلاح السعدني وفاروق الفيشاوي وشريف منير وهاني رمزي، وأحيته الراقصة دينا.

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