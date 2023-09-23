ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية سيمون ذكرى رحيل الممثل المصري الراحل هشم سليم السنوي، والذي رحل عن عالمنا في الـ 22 من شهر أيلول/ سبمتمبر 2022.

وشاركت سيمون الجمهور صورة لهشام سليم، وعلقت: "تقابلنا في فيلم "الهجامة"، مع الفنانة ليلى علوي، اسامة أنور عكاشة، ومحمد النجار، في بدايتي الفنية، وكان مثال للإحترام والإلتزام الله يرحمه". وأضافت: "الذكري السنوية للفنان هشام سليم الله يرحمه، لا ننسى الأصلاء".

وقد توفي الراحل هشام سليم، عن عمر 64 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

كانت هذه تفاصيل خبر سيمون تحيي ذكرى وفاة هشام سليم.. وهكذا وصفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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