خبر إنفصال حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة من جديد.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر في الساعات الأخيرة خبر مفاده أن الفنان المصري حسام حبيب قد إنفصل مجدداً عن زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، واللذان رافقتهما المشاكل والإشاعات لفترة طويلة.

ونشرت إحدى الصفحات التي تحمل إسم حسام حبيب منشور جاء فيه: "أنا وأم ولادي شيرين انفصلنا الله يكتبلها اللي فيه الخير، والله يكتبلي اللي فيه الخير، وبتمنى منكم ما تسألونيش حصل إيه بينكم".

الخبر ليس صحيح والصفحة الناطقة به ليست حقيقية ولا تم لحسام حبيب بأي صلة.

وقد تحدق الفنان اللبناني وائل جسار مؤخراً عن علاقته بالزوجين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، ونكر جميع الإشاعات التي تحدثت عن وجود توتر في علاقتهما، وقال: "حسام حبيب وشيرين أصبحوا إخواتي ولما يحبوا الشخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية. علاقتهما مش متوترة أبداً دول سمنة على عسل وربنا يحفظهم دايماً من العين، بالعكس حسام بينتبه لها أوي وهي جنبه وبتحبه وهو بيحبها فكل الكلام عن توتر علاقتهما محض شائعات".

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