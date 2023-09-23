"ابن عم ضيا في الوصية" .. محمد جمعة ينعى الفنان أحمد عصام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان محمد جمعة الفنان الشاب أحمد عصام الذي وافته المنية صباح اليوم السبت اثر تعرضه لحادث سير أليم.

ونشر "جمعة" صورة تجمعه بالفنان الراحل من كواليس مسلسل "الوصية" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق قائلًا: "أحمد عصام الشاب الجميل اللي مثل دور ابن عم ضيا في مسلسل الوصية، توفى إلى رحمة الله نسألكم الدعاء".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الشاب أحمد عصام منهم الفنان محمد فهيم ومصممة الأزياء ريم العدل واللذان عملا معه مؤخرًا بالعرض المسرحي "تشارلي".

إلى جانب الفنان عادل شعبان وقام بنشر صور لهما معًا في مرحلة طفولته عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" ونعاه قائلًا: "لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بمزيد من الاسى والحزن انعي وفاة الفنان الشاب أحمد عصام الذي توفي إلى رحمة الله إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح ليلحق باخوه الذي توفي منذ سنوات قليلة في حادث أليم أيضًا أثناء ذهابه للمسرح، أحمد كان أصغر وأشطر ممثل وبطل مسرحية عبور وانتصار".

أحمد عصام من مواليد 4 نوفمبر 2003، كانت بدايته بالعرض المسرحي "بدر البدور والبير المسحور" عام 2013، شارك النجم أحمد السقا بطولة فيلم "من 30 سنة" عام 2016، كان العرض المسرحي "عبور وانتصار" عام 2017 بمثابة انطلاقته الحقيقية بالمسرح، شارك الفنان أحمد أمين بطولة مسلسل "الوصية" عام 2018، كان أحد أعضاء مسرحية "تشارلي" والتي تم عرضها مؤخرًا ما بين مصر والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد جمعة كانت بمسلسل "الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض بموسم رمضان الماضي.