"بتعرض للسرقة وبيتفتح عليا وأنا نايمة"..فريدة سيف النصر تثير قلق جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرضها للسرقة من قبل السيدة التي تساعدها في المنزل، وذلك عبر بوست نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك".

وأوضحت "فريدة اختفاء العديد من متعلقاتها الشخصية إلى جانب اكسسواراتها، و أطقم كاملة من مخدات وأدوات المطبخ".

وعلقت "فريدة" قائلة: "أنا بتسرق بقالي شوية حلوين، لما يكون عندك حد نافعك اوي لأن مش اي حد يحب الكلاب، وانت كل شوية حاجات بتتاخد بجد مش هزار وحاجات باينه أوي يعني هدوم مش أي حاجه لازم ينقصوا يتاخدوا على نصين مرتين واختفاء قسري، ترجع ترمي لك نص فاتتهيل انك انت اللي مادورتش وفجأه اختفاء كامل".

واستكملت:"ده بقى غير مفروشات قسما بالله اطقم كامله بمخداتها ونظارات اكسسوار جزم ادوات مطبخ كامله والله العظيم ما بقي في حاجه كامله خالص أول بأول".

وأضافت: "ومافيش حد تاني بيعمل الحاجات دي خالص عشان تشك في اتنين أول ماتغير مكان حاجه بحجة النظام اعرف إنها هتاخدها أو تلخبط الإدراج وكله يتكعبل في كله، أما أنا فانشغل في حاجات وحاجتي فعلا تختفي أعمل إيه، اواجهها وأنا مابحبش أحرج حد واجرحه ولا أمشيها واحتاس ودول عائلة كاملة نافعاني سواق نظافة ام مني غسيل، ولا اروح عندهم على غفله زي ماقالولي، وطبعا مش ممكن أبدا أعمل كده بس بجد زهقت ومحتارة".

واختتمت:"سرقه علني وطبعا بيتفتح عليا بالمفتاح وانا في سابع نومه، ومع الأسف بدي الأمان لكل الناس، تعبت والله تعبت حسبي الله ونعم الوكيل، قولولي اعمل إيه؟".

وشاركت "فريدة سيف النصر" مؤخرًا ببطولة مسلسل "جعفر العمدة" والذي حقق نجاحاً جماهيرياً ضخماً وقت عرضه بموسم رمضان الماضي، إلى جانب مشاركتها النجمة نيللي كريم بطولة مسلسل "عملة نادرة" وسط إشادات من قبل النقاد والجمهور معاً على أدائها بالعملين.