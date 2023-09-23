شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحه للأوسكار.. أعمال جمعت محمد فراج ونيللي كريم قبل فيلم "فوي فوي فوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفنان محمد فراج، نجاحاً جديداً في مشواره الفني بعد طرح فيلمه "فوي فوي فوي" والذى يعرض في موسم منتصف العام، والذى وقع عليه الاختيار لترشيحه في جوائز الأوسكار المقبلة، وتشارك النجمة نيللي كريم في بطولة العمل بجوار فراج، ويعتبر هذا هو التعاون الأول لهما في السينما ولكن سبق لهم التعاون في الدراما.

مسلسل تحت السيطرة

تعاون محمد فراج، مع النجمة نيللي كريم لأول مرة من خلال مسلسل "تحت السيطرة" الذي تم عرضه خلال عام 2015، ودارت أحداث المسلسل حول حياة مدمني المخدرات حيث الزوجة مريم التي عادت إلى الإدمان بعد فترة كبيرة من الإقلاع فتتوتر علاقتها بزوجها حاتم، ويحاول أصدقاءها وعائلتها مساعدتها في التغلب على أهم مشاكلها، والابتعاد عن بؤرة الإدمان وعالجها ومساندتها طوال الوقت.

مسلسل سقوط حر

تعاون الثنائى محمد فراج ونيللي كريم عام 2016 في مسلسل "سقوط حر"، ودارت أحداثه حول سيدة مضطربة نفسيًا (نيللي كريم) متهمة بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس).. بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة.

مسلسل ضد الكسر

وتعاون الثنائى في أخر عمل درامى جمعهما عام 2021 في مسلسل "ضد الكسر"، ودارت أحداثه في إطار الغموض والتشويق حول بلوجر تدعى سلمي تتعرض لمحاولة قتل ، ويتولى القضية رئيس المباحث الذي يسعى إلى الكشف عن هوية المعتدي، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، تارا عماد، هشام إسماعيل، من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.