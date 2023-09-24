شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "العودة" تستعد للسفر إلى مدينة الأقصر لتصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أسرة مسلسل "العودة" بطولة النجم شريف سلامة وتارا عماد وعصام السقا للسفر إلى مدينة الأقصر لتصوير المشاهد الخارجية هناك، ويستغرق التصوير ما يقرب من أسبوع، على أن تعود أسرة المسلسل لإستكمال باقى المشاهد في القاهرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويعرض على شاشات المتحدة قريبًا.

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى ، واشراف عام على الانتاج مصطفى العوضى ، بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.