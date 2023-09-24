إسعاد يونيس تبيع كتب والدها وهذا ما كشفته عن طفولتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الاعلامية والممثلة إسعاد يونس عن طفولتها الأليمة وكشفت أنها بدأت العمل في سن مبكرة من أجل تأمـين احتياجاتها دون أن تلجأ إلى والديها، رغم أنها نشأت في أسرة ذات وضع مادي جيد، إنما كانت تخجل من طلب مصروفها من والديها بسبب عزة نفسها.
وقالت أنها إستغلت مكتبة والدها عندما كان عمرها 10 سنوات، فبدأتبتأجير الكتب الموجودة فيها لجيرانهم في البناء، وتابعت شارحة، أنها قامت بتنظيم المكتبة وترتيبها، وإنشاء جداول خاصة بالكتب الموجودة داخلها، وقالت إسعاد أن هذا المشروع لاقى إقبالاً جيداً.
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