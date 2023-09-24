بعد سنوات من الغياب عن المسرح.. فيرساتشي تفاجئ الجمهور بعودة هذه العارضة

ميرنا وليد - بيروت - جاءت مفاجأة عرض الأزياء الأخير الذي أقامته عارضة الأزياء الشهيرة دوناتيلا فرساتشي مختلف هذا العام.



فبالإضافة إلى سحر تصاميمها والألوان الرائعة التي إختارتها، إلا أنها صدذمت الحضور بإعادة عارضة الأزياء المعتزلة كلوديا شيفر إلى الساحة من جديد، بعد غياب 5 سنوات، حيث أن أحدث ظهور لها، جاء عام 2018.

وإختارت كلوديا الظهور بفستان معدني باللونين الأخضر الفاتح والفضي مزين بخرز كريستالي.

وبقصة أخرى، روتها عارضة الأزياء كلوديا شيفر قالت: "قطع ملابسي الثمينة حقًا كلها مرتبطة بقصة أو لحظة من الزمن"، وأضافت العارضة البالغة 52 من العمر: "في عام 1993، ارتديت زوجًا من الجينز، وسترة غربية متطابقة، مع قميص وأحزمة سلسلة وأحذية رعاة البقر على المدرج وفي حملة شانيل الإعلانية".

وأوضحت: "بينما أصبح الدنيم شائعًا في عالم الأزياء الراقية اليوم، فقد كان في ذلك الوقت جديدًا وحديثًا للغاية؛ حوّل كارل لاغرفيلد ما كان عنصرًا أساسيًا من الملابس إلى ملابس فاخرة باستخدام قماش جميل وتجديل وأزرار 'CC' المتشابكة المميزة،بعد أن كبرت وأنا أرتدي الجينز، أتذكر أنني شعرت براحة شديدة في المظهر".

وتابعت: "لقد ارتديت هذا الجينز في العديد من المناسبات فهو لا يخرج عن الأناقة أبدًا وقد صمد أمام اختبار الزمن بسبب القص الكلاسيكي (الخصر العالي والساق المستقيمة).

وسعيدة كلوديا جدًا لأن الجينز منذ 30 عامًا لا يزال مناسبًا، وقالت: "إنها جزء من حياتي مثلها مثل أي قطعة مجوهرات أو عمل فني مفضل. ولكي أكون صادقة، أحب حقيقة أنها لا تزال تناسبني!".