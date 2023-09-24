ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية بشرى الجمهور بحديثها عن الحب، بالرغم من طلاقهما.

وقالت بشرى: "مقدرش أعيش من غير حب، الحب حلو وجميل وأنا في عز شبابي ولكن معنديش استعداد في هذه السن والوقت وخصوصاً أن لدي أولاداً. ولادي لهم الأولوية حالياً وهما واخدين وقتي، وسنهم داخلين علي مراهقة مبكرة ومحتاجني أوي ولكن ده ميمنعش الحب. أنا على علاقة طيبة بطليقي أبو ولادي، أما زوجي الثاني فشجعني ووقف جنبي وأتي العرض الخاص لفيلمي ودايماً بقول النهايات أخلاق، وعلاقة أبو ولادي بزوجي الثاني علاقة راقية ومتحضرة جداً".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها.. تعليق مفاجئ من بشرى حول الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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