نسرين طافش تشع جاذبية باللون الأصفر.. وفستانها الضيق حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على الجمهور وخطفت الأنظار بجاذبيتها وجمالها.

وشاركت نسرين الجمهور مجموعة صور، وقد إرتدت فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأصفر كشف عن جمال قوامها، وقد تركت شعرها منسدل على كتفها بتسريحة الوايفي، وطبقت ماكياج قوي يليق بملامحها.

وعلقت نسرين على المنشور قائلة: "حب الذات ليس انانية بل عملية تنقية تسمح لنا بحب الاخرين، لويز هاي".

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها "في القلب"، الذي يشاركها في بطولته خالد سليم، محمد عز، توني ماهر ومنة فضالي، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود. عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز.

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