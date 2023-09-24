صلاح عبدالله ناعيًا المخرج منير راضي: "الشغلانة لم تعطه ما يستحقه"



محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان الكبير صلاح عبدالله المخرج منير راضي الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

ونشر "صلاح" صورة أرشيفية للمخرج الراحل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًا: "عرفته وقربت منه عام 2003 أثناء إخراجه لفيلم هندي والشهادة لله كان طيب جدًا ومحب للجميع وفنان جميل ومبدع رغم أن الشغلانة لم تعطه ما يستحقه، أسألكم الفاتحة والدعاء للمخرج الكبير منير راضي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي المخرج منير راضي والذي تعاون مع العديد منهم طوال مسيرته الفنية وساهم بظهور العديد منهم.

وشيع جثمان المخرج منير راضي السبت من مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عائلته وأقاربه ومحبيه الذين ودعوه لمثواه الأخير.

وشهدت مراسم تشييع جنازة منير راضي، غياب نجوم الفن عن حضور الجنازة والمشاركة في تشييع جثمان الراحل.

ونعت الفنانة عفاف راضي، شقيقها ، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي، اللهم أغفر له وأرحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه فسيح جناتك وألهِمنا جميعا الصبر".

المخرج منير راضي من مواليد 1943، وحاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل مساعدا للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام هم "أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز".

كما عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات منها "الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت"، كما أنتج مسلسلي "البخلاء" ، و "بيت الدمية"، وأول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم "أيام الغضب" عام 1989.