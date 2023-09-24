"الاعتراف بالحق فضيلة".. تعليقات الجمهور على اعتذار شريف منير بعد الإساءة لـ صحفية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

لاقى فيديو اعتذار الفنان شريف منير عن تعامله مع صحفية أثناء تواجده في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره منير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" خلال الساعات القليلة.

وقام عدد كبير من متابعيه بدعمه ومساندته ووصف"شريف منير" بـ "المحترم"، إذ انهالت عليه التعليقات الإيجابية مؤكدين أن محاولته الاعتذار في حد ذاتها تشفع له.

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالي: "الاعتراف بالحق فضيلة يا أستاذ شريف، انت إنسان محترم، حضرتك إنسان محترم وكل الناس بتحبك، برنس طول عمرك وراجل محترم واحنا بنحبك وكلنا بنغلط، حضرتك انسان طبيعي وكنت في عزا ف طبيعي الزحمة واللمة والكاميرات تعصبك، رد حضرتك محترم جدًا وكلنا وارد نغلط، ياريت كل الناس زي حضرتك ويعرفوا يعتذروا بذوق زيك، تصرفك صدمني، ليه احرجتها بالشكل دا؟".

وأوضح "شريف منير" خلال اعتذاره الموقف الذي تعرض له خلال العزاء وعلق قائلًا: "امبارح كنت في عزا والدة دينا الشربيني في مسجد المشير وبعدين وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين وكنت رايح على عربيتي وكانوا موجهين الموبايلات وقولت كلمة وأنا بقول الكلمة في أخت صحفية قالت حاجة فجأة تعليق أو حاجة وكان مفاجئ وكان رد فعلي مفاجئ وسكتها".

واستكمل: "ولقيت أن اللي عملته ده عيب أوي وقولت ألم فقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر وأنا متضايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليوتيوب ولما شوفته تضايقت من نفسي والناس علقت قالت أني قليل الذوق واني مكانش المفروض أعمل كده و ايه الغرور ده، فعلًا انا استاهل كل الكومنتات دي لأني غلط وكان لازم اخد جزائي".

مضيفاً: "أنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسه الصحفية والشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين وبعتذر لجمهوري اللي علق وهو زعلان مني أرجوكم متزعلوش حقوا عليا أنا فعلًا كنت غلطان وفعلًا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده وأنا أبويا علمني لما أغلط أقول أنا اسف".

كما قام الفنان شريف منير مؤخرًا بالخروج عن صمته ودافع عن ابنته أسما شريف منير بعدما هاجمها وانتقادها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حلاقة شعرها، ونشر فيديو عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا وعلق قائلًا: "بنتي معملتش حاجة غلط".

واستكمل:"تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة، اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها".

واختتم: "أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها،المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان شريف منير كانت بفيلم "يوم 13" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية وعرض بموسم عيد الفطر الماضي.