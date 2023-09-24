"الأسوأ في السلسلة".. إيرادات وتقييمات مخيبة للآمال للجزء الرابع من "The Expendables"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Millennium Films" أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو الجزء الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة "The Expendables والذي يتعاون خلاله نخبة من ألمع نجوم هوليوود على رأسهم النجم الأمريكي، سيلفستر ستالون.

وبدأ عرض الفيلم مؤخرًا بدور العرض الأمريكي والعالمي وسط إيرادات مخيبة للآمال وتقييمات وصفت الفيلم كونه الأسوأ منذ بداية السلسلة ولم يتمكن الجزء الرابع من تحقيق الإيرادات المتوقعة على الرغم من عدم وجود أي إنتاجات سينمائية ضخمة تزاحمه على إيرادات شباك التذاكر.

وكشف موقع "Deadline" عن أن افتتاحية الفيلم بشباك التذاكر الأمريكي هي الأسوأ في السلسلة محققًا إيرادات حتى الآن لم تتخطى الـ 10 مليون دولار من 3.518 دور عرض سينمائي، مقارنة بالجزء الثالث من السلسلة عام 2014 الذي حقق في افتتاحيته 15 مليون دولار وعالميًا بأكثر من 200 مليون وسط توقعات بإمكانية تحقيق الفيلم المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف موقع "IMDB" العالمي عن تقييمه للجزء الرابع من السلسلة وكان بـ 5.1/10 مقارنة بالجزء الثالث بتقييم 6.1/10، مرورًا بالجزء الثاني بتقييم 6.6/10، والجزء الأول من السلسلة بتقييم 6.4/10

تدور أحداث الجزء الرابع من سلسلة "The Expendables" حول عودة الفريق الشهير واستدعاءه مرة أخرى عندما تكون جميع الخيارات الأخرى غير مطروحة ليكونوا بمثابة خط الدفاع الأخير في مواجهة عدد من المنظمات الإجرامية.

ويشارك ببطولة الفيلم سيلفستر ستالون، جيسون ستاثام، دولف لاندجرين، توني جا، ميجان فوكس، أندي جارسيا، 50 سينت، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 100 مليون دولار.



