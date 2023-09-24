شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يقدم ورشة مجانية فى الإخراج المسرحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، عن بدء تلقي طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة من ورشة التدريب على تطوير مهارات (الإخراج المسرحي- مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية)، ضمن برامج وأنشطة نادي مسرح الطليعة.

المشاركون في الورشة يتم تدريبهم نظريا وعمليا من خلال ثلاثة أقسام (الإخراج المسرحي- مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية) من خلال محاضرات منفصلة لكل قسم، وجماعية للثلاثة أقسام وفقا لبرنامج تدريبي يشرف علي تنفيذه والتدريب خلاله:

- المخرج سامح مجاهد

- المخرج هاني عفيفي

- المخرج عادل حسان

الورشة مدتها 6 شهور تبدأ في أكتوبر 2023، وتنتهي بمشروعات تخرج لقسم الإخراج، بمشاركة خريجي قسمي (مساعد الإخراج، الإدارة المسرحية)، إضافة إلى التدريب العملي بعروض مسرح الطليعة والفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح خلال مدة الورشة.

شروط المشاركة :

- الورشة مفتوحة للشباب من الجنسين من 18 : 40 عاما دون أي استثناءات .

- الورشة مجانية لأعضاء نادي مسرح الطليعة ومتاح التقدم لغير الأعضاء ( مجانا ) .

- يجب اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين للقبول بالورشة

- تكون الأولوية في القبول بقسم الإخراج ومساعدي الإخراج للمتخصصين من طلاب وخريجي كليات ومعاهد المسرح، يسمح بقبول طلاب وخريجي الجامعات و المعاهد العليا غير المتخصصة بشرط توافر خبرات وأعمال سابقة (يجب تقديم إثبات بها أثناء التقديم) .

- متاح لحملة المؤهلات المتوسطة التقديم في قسم الإدارة المسرحية علي أن تكون الأولوية للمؤهلات العليا والمتخصصين وأصحاب الخبرات العملية السابقة .

- يتم قبول من سبق لهم المشاركة من قبل في عروض مسرحية بفرق المحترفين (ممن لديهم الرغبة) وكذلك الهواة والمسرح المستقل ومراكز الشباب قصور الثقافة في نفس أقسام التدريب بالورشة مع تقديم ما يثبت في ملف خاص مزود بالسيرة الذاتية للمتقدم .

استمارات المشاركة بالورشة متاحة بمقر مسرح الطليعة بالعتبة، القاهرة اعتبارا من الغد الأحد 24 سبتمبر 2023 وحتى السبت 30 سبتمبر 2023، من 6: 10مساء - يوميا، يجب إرفاق صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة وملف أعمال، وسوف تُجرى المقابلات في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وفقا للمواعيد التي يُخطَر بها المتقدمون.