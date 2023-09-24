شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسار إجبارى تطرح أغنية "آسف" 28 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد فرقة "مسار إجباري" لطرح أجدد أعمالها الغنائية بعنوان "آسف"، 28 سبتمبر الشهر الجاري.

وتعد الأغنية الجديدة ختام ألبوم مسار إجباري الرابع السينجل، والذي يحمل عنوان "نص الحاجات"، والذي تم طرح 4 أغنيات منه، هي: نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة، والأغنيه الخامسة ستكون "آسف".

أغنية "آسف" من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة، وتستعد الفرقة لتقديم الأغنية لايف بحفل غنائي ضخم مساء 30 سبتمبر.

وتعيد "آسف" التعاون بين الشاعر محمد البحيري ومسار إجباري بعد أغنية "حد تايه" و"نص الحاجات".

مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما أبرز أغانيها "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم" "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".

وهى فرقة غنائية مصرية تأسست في عام 2004، بدأت من الإسكندرية وتحديدًا من مكتبتها الشهيرة، تقدم الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.

تأسست على يد 5 موسيقيين، هم: «هاني الدقاق، وهو الصوت الرئيسي ويعزف الجيتار، وأيمن مسعود ويعزف كيبورد، وأحمد حافظ، عازف جيتار، وأيضًا محمود صيام جيتار، وتامر عطا الله ويعزف طبول»

وقدم الفريق 4 ألبومات والعديد من الأغاني المنفردة، بجانب تترات الكثير من المسلسلات والأفلام.