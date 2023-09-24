بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي ومنع التعامل معه.. ممثل بريطاني يستعطف جمهوره ويطلب الدعم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعطف الممثل البريطاني، راسل براند جمهوره ومتابعيه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" عقب اتهامه بقضايا الاعتداء الجنسي على 4 نساء خلال الفترة الماضية.

وظهر "براند" بالفيديو وهو يقوم بتوضيح الأمر لمتابعيه وقام بشرح ما حدث له بسبب هذه الاتهامات وأنه يمر بفترة عصيبة وذلك نظرًا لوقف التعامل معه من قبل العديد من الجهات المختلفة حتى انتهاء المحاكمات.

وأكد "براند" في حديثه أن هناك مؤامرة من قبل جهات الإعلامية المعلومة وغير المعلومة تستهدف العديد من المشاهير مؤخرًا وتقوم بإلصاق تهم التحرش والاعتداء الجنسي بهم لإنهاء مسيرتهم والقضاء عليهم، وطالب متابعيه بعدم الانسياق وراء هذه الجهات الإعلامية.

كما تحدث "راسل براند" عن إيقاف المحتوى الخاص بـ قناته الرسمية على "يوتيوب" مؤخرًا وطالب متابعيه بمتابعته على إحدى المنصات الخاصة والتي تحمل اسم "Rumble" وأنه من خلالها سيقوم بالتحدث عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة بـ أزمته إلى جانب الحديث عن الديموقراطية التي يتم تزييفها على حد قوله.

وكشفت إدارة قناة "BBC" البريطانية عن حذفها للعديد من حلقات البرامج التلفزيونية التي ظهر خلالها الممثل البريطاني كضيف، كما أكد موقع "The Wrap" أن إدارة موقع "يوتيوب" أعلنت عن عدم تعاملها مع "براند" وعدم تقاضي أي مبالغ مالية للمحتوى الذي يقوم بتقديمه على قناته كونه اخترق إحدى سياسات الموقع الشهير وهي "سياسة مسؤولية منشئ المحتوى".

ونشر يوم السبت الماضي تحقيقًا أجرته القناة الرابعة البريطانية وصحيفتي "تايمز" و"صانداي تايمز" يتهم "راسل براند" بالاعتداء الجنسي من قبل أربع نساء بين عامي 2006 و2013.

يذكر أن آخر أعمال الممثل راسل براند كان بفيلم المغامرات "Catherine Called Birdy" عام 2022.