شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الأولى من قصة "الفريدو"، عن "55 مشكلة حب" عن كتاب للدكتور مصطفى محمود غدًا الأحد 24 سبتمبر على شاشة قنوات ON دراما وON TV، ويتكون من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان "ألفريدو".

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وتحدثت إلهام شاهين عن المسلسل قائلة: "الفريدو تجربة جديدة وتقديم لدور سيكون مفاجأة للناس.. ودور فريد أمثله لأول مرة.. وأيضا لا يوجد من الممثلات من قام بهذا الدور من قبل"، مضيفة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على قناة dmc أنها تحب المغامرة، وتقديم أدوار منوعة، لذلك هى تبعد فترات زمنية، ولكن فى ظهورها مرة أخرى تظهر بدور جديد ومختلف، ومناقشة المسلسل لأحداث كتاب "55 قصة حب" للدكتور مصطفى محمود، ويتناول أنواع مختلفة من الحب من علاقات بين الأهل والأصدقاء وتقديمه بعرض للون جديد غير تقليدى.

وأشارت إلهام شاهين إلى كاتب مسلسل "الفريدو" وهو عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار، ومجموعة شبابية منها أحمد فهمي، ندى موسى، وأوضحت أن نجاح أعمالها مرتبط برسالة هذه الأعمال، ووجود إيقاع متناغم في الموضوعات الرئيسية، وصراحة الموضوعات ومناقشتها بعيدا عن الخطوط الفرعية الكثيرة، وتابعت جميع أعمالها الدرامية مهمة وتخطت أكثر من 50 عملا، ولكن المقرب لها فى المقام الأول مسلسل "نصف ربيع الآخر".