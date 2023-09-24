شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرة المصرية تطلق 6 قصائد احتفالاً بالمولد النبوى وتحيى حفلاً 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك فرقة الحضرة المصرية جميع المسلمين حول العالم احتفالهم بحلول المولد النبوي الشريف، بباقة مختارة من المدائح النبوية، في إصدارٍ خاص لـ 6 قصائد من أجمل ما تغنّت به الفرقة، تُنشر على مختلف منصات الاستماع الإلكترونية.

ويكسو هذه القصائد لونُ المديح المصري المميز، وتنطِقُ بلسانِ المحبين في كل بقاع الأرض، صلاةً على الحبيب، وذكرًا لشمائله، ومدحًا لأوصافه، وتزكيةً لأخلاقه، وأُنسًا بسيرته صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الخطوة من الحضرة المصرية ضمن فعاليات متعددة للاحتفال بهذه المناسبة الجليلة، حيث تشارك الفرقة في العديد من الحفلات الجماهيرية وليالي المديح داخل القاهرة وخارجها، بين المحبين في المساجد والساحات، وكذلك في المسارح ودور العرض.

وتتوّج الفرقة احتفالاتها بحفل جماهيري في مسرح مكتبة مصر الجديدة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، لتقديم القصائد الست من الإصدار الجديد، مع قصائد أخرى تختص بالمناسبة نفسها







