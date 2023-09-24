وفاة واحد من أشهر الممثلين الشباب بالساحة الفنّية.. والنجوم في صدمة!

كتب امير فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - أعلن الفنان محمد فهيم، عن وفاة الفنان الشاب «أحمد عصام» أحد أعضاء فريق «مسرحية تشارلي».

وفاة الفنان الشاب أحمد عصام

حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك» قائلاً: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي، كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة”.

أحمد عصام

سبب وفاة أحمد عصام

كشفت إحدى أقارب أحمد عصام، سبب وفاته، حيث أشارت إلى أنه توفي إثر حادث أثناء عودته من المسرح، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وقالت: خبر وحش أوي أوي أوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد اتوفى وهو راجع من المسرح في حادثة.

منشور عبد الفتاح فرج الله

كما تداول المعلومة، الفنان عبد الفتاح فرج الله، ونعى أحمد عصام من خلال منشور كتبه عبر حسابه بفيسبوك، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أحمد عصام طالب الباليه، عن عمر ناهز العشرين عاما إثر حادث.

لحق أحمد عصام بشقيقه المتوفى

يذكر أنه توفي أيضًا الشقيق الأكبر لـ أحمد عصام، في عام 2019، وكشف هذا الأمر الفنان عادل شعبان، الذي كتب عبر حسابه بفيسبوك: بمزيد من الأسى والحزن، أنعى وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، الذى توفي الي رحمة الله إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح، ليلحق بأخيه الذي توفي منذ سنوات قليلة في حادث أليم أيضا أثناء ذهابه للمسرح.

أحمد عصام

كما أكدت هذه المعلومة إحدى أقارب أحمد عصام، والتي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: ربنا يصبر قلبك يارب، تاني اختبار من ربنا ليكي في أولادك يا نوال وده ابتلاء الأنبياء، ربنا يصبر قلبك ولا كلام الدنيا هيوصف مدي وجع قلوبنا عليك ياحبيبي.

أحمد عصام

جنازة أحمد عصام

أقيمت صلاة الجنازة على أحمد عصام، اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، كما أنه من المقرر أن يُقام العزاء اليوم، بشارع خمارويه، بشبرا عند منزله.

أعمال أحمد عصام

شارك أحمد عصام في عدد من الأعمال، حيث بدأ التمثيل منذ أن كان طفلًا، وشارك في مسلسل الوصية، وجسد دور ابن الفنان محمد جمعة، ومسلسل أبو عمر المصري، الأب الروحي 2، فيلم من 30 سنة، وكذلك مسرحية عبور وانتصار، وأخيرًا، مسرحية تشارلي تشابلن.

مسرحية «تشارلي»

عرض “تشارلي” عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور “تشارلي شابلن”، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.

وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامته، حيث أصبح “تشابلن” أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة “المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع”، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.

وتحاكي مسرحية “تشارلي شابلن”، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.

الخليج 365

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