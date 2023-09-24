في ذكراه الأولى.. شاهدوا الصورة الوحيدة لزوجة الراحل هشام سليم التي حرمته من بناته!! ملكة جمال!

كتب امير فتحي في الأحد 24 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - وافق يوم 22 من سبتمبر الذكرى الأولى لرحيل الفنان هشام سليم حيث شكل خبر رحيله صدمة كبيرة لمحبيه وعشاقه ممن تأثروا بأدواره منذ بدايته في إمبراطورية ميم وحتى دوره فى مسلسل هجمة مرتدة.

زوجة هشام سليم وأم بناته

كما هو معلوم أن الفنان هشام سليم هو من أشهر الفنانين في الوسط الفني، والذي امتلك المسيرة الفنية التي تزخر بالكثير من الأعمال المميزة، والتي حققت النجاح الكبير، وأصبح الكثيرون عقب وفاته مهتمين بجمع أهم المعلومات عن حياته الشخصية، وهنا سوف نتعرف على من هي زوجة الفنان الراحل هشام سليم التي برز اسمها في الفترة الأخيرة.

تزوج هشام سليم في حياته أكثر من مره ولكن زيجته الاولى من السيدة “ميرفت النحاس” كان لها الحيز الاكبر في لما حملته من خلافات وصلت إلى القضاء حول إلى من تأول حضانة الأبناء الثلاثة بعد الانفصال والتي لم تكن في صالح الفنان الراحل.

من هي ميرفت النحاس؟

هي زوجة هشام سليم الاولى وهي من خارج الوسط الفني، تميزت النحاس بجمالها الساحر وأناقتها، وكان ظهورها في التسعينيات من القرن الماضي برفقة زوجها السابق حديث وسائل الإعلام في ذلك الوقت، وأنجبت النحاس من الفنان الراحل 3 أبناء هم: نورا التي أصبحت نور بعد التحول الجندري وأخرتين هما: زين الشرف وقسمت”.

أبناء هشام سليم:

وكانت نورا وحدها تعيش مع هشام سليم، أما قسمت وزين الشرف فبقيتا مع أمهما. وتبلغ زين الشرف من العمر حوالي 23 سنة، أما نور فعمره حاليًا 29 سنة، ولا معلومات متوفرة عن سن الإبنه الثالثة قسمت.

وكانت زين الشرف اشتهرت بسبب مشاجرة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعرضت فيها الأخيرة للّكم، وبعد الحكم بحبس ابنة هشام سليم لثلاثة أشهر توسط نقيب المهن التمثيلية للصلح بينهما، وكانت قسمت طرفا في الواقعة كشاهدة على الأقل.

أما نورا هشام سليم فأجرت عملية تحول جنسي جعلتها نور هشام سليم، والذي استمر ظاهرا على الساحة لفترة يناصر الراغبين في التحول.

هشام سليم السيرة الذاتية:

يُشار أن هشام سليم من مواليد 27 يناير عام 1958، وهو ابن لاعب الكرة ورئيس الأهلي والممثل الراحل صالح سليم.

كان هشام سليم يلعب في صفوف ناشئين الأهلي لكنه لم يكن مولعا بالكرة، وظهر حبه للتمثيل في وقت مبكر.

تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال.

وفاة هشام سليم:

وخيم الزن على نجوم الفن في جنازة الفنان الراحل هشام سليم الذي أقيم بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وحضر الجنازة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وعبير صبري وعمرو محمود ياسين وأبو وأحمد بدير وخالد النبوي ومحمود حميدة ومحمد رياض وسليمان عيد وإيمان العاصي وأشرف عبد الباقي والمخرج خالد جلال والمخرج شريف عرفة وهشام ماجد ومدحت صالح ووفاء عامر ومحمود البزاوي.

بالرغم من أن الفنان هشام سليم كان بعيد عن الظهور الإعلامي في الشهور الأخيرة قبل وفاته وتحديدًا منذ إصـابته بالسرطان، إلا أنه ترك حزناً عميقاً في نفوس الجماهير بعد رحيله بسبب حب واحترام الجميع له في الوسط الفني وخارجه

ورحل الفنان الكبير هشام سليم عن عالمنا في سبتمبر من العام الماضي 2022 عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صـراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة قبل وفاته تدهورا فى حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفنى والإعلامى، فلم يستطع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكي الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.

تعليق نور هشام سليم على وفاة والده:

انتهت جنازة الفنان الراحل هشام سليم بحضور مكثف من الفنانين وعلى رأسهم زوجة شقيقه الفنانة يسرا ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي والفنان أحمد السقا وعدد كبير من الفنانين

في أول تعليق له بعد رحيل والده، قال نور هشام سليم عبر خاصية “القصص القصيرة” بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إن عزاء والده سيقتصر على تشييع الجثمان.

وكتب “نور سليم” عبر ستوري إنستجرام: “شكر الله سعيكم جميعا، ويقتصر عزاء والدي على تشييع الجنازة”.

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