بالصورة- نجمة عالمية تصدم الجمهور بسبب شكلها

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ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على المواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة العالمية أنيا تايلور جوي، وتناقلها الرواد بشكل كبير بعد ان اثارت ضجة واسعة، حيث أظهرت الصورة شكل أنيا في وقت سابق، والتغير الكبير الذي طرأ عليها حيث بدا وجهها في الصورة الجديدة أنحف وعيناها بدت أوسع.
إشتهرت أنيا تايلور جوي بالأدوار التي أدتها وبجمالها، إلا أن أخر دور لها في المسلسل العالمي الشهير الذي يحمل إسم "The Queen's Gambit" هو الأشهر، وتدور أحداثه حول فتاة تلعب دورها تايلور جوي تتعلم لعب الشطرنج وتشق طريقها للعالمية في هذه اللعبة.
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