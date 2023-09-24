بالفيديو- أردوغان يضع إيلون ماسك في موقف محرج..لن تصدقوا ما حصل بعدها

ميرنا وليد - بيروت - إلتقى رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان رجل الاعمال العالمي إيلون ماسك وإبنه خلال زيارته إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية، ولكن خلال اللقاء حدث أمر غريب ترك ماسك مصدوم وعاجز عن الكلام لوهلة، حيث سال الرئس أردوغان إيلون عن زوجته، لينظر إيلون بإحراج و يسكت قليلاً قبل أن يرد ويقول أنهما منفصلان عن بعض وأنه هو هو من ييهتم بإبنه أكثر الأوقات، ليسود بعدها صمت في الغرفة.



يذكر أنه تم الكشف عن معلومات جديدة ضمن السيرة الذاتية الجديدة لملياردير Tesla وSpaceX، إيلون ماسك، والتي ستصدر هذا الأسبوع، وكتبها والتر إيزاكسون.

والمعلومات هي ولادة طفل "سري" لـ ايلون ماسك وحبيبته السابقة المغنية الكندية غرايمس، والطفل هو تكنو ميكانيكوس ويلقب بتاو (Тау) وإنه الطفل الـ10 لدى ماسك.

ويأتي إعلان هذا الأمر بعد ما نشرته غرايمز على صفحتها وهي تتوسل للحصول على فرصة لرؤية ابنها X AE A-Xii، أحد أبناء ماسك.

ماسك تزوج رسميًا مرتين ولديه 5 أطفال من زواجه الأول من جوستين ويلسون. كما تزوج من تالولا رايلي خلال 2010-2012 و2013-2016.