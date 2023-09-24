شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها أولاد حريم كريم.. 5 أعمال جمعت مصطفى قمر بابنه تيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم مصطفي قمر بشكل دائما أن يطل على جمهوره من خلال شاشة السينما رغم تألقه أيضا في الغناء كما أحبه الكثير، وفى موسم الصيف نافس من خلال فيلم "أولاد حريم كريم" وهو يعتبر استكمال للجزء الأول الذى عرض منذ 20 عام تقريبا، ولكن في هذا العلم شارك ابنه تيام ضمن أبطاله، ومن هنا نكشف لكم الأعمال التي جمعت مصطفي قمر وابنه في السينما والدراما منذ طفولته وحتى شبابه.

فيلم "قلب جريء"

كانت البداية من فيلم "قلب جرئ" عام 2002، حيث جسد تيام دور ابنه ولم يقتصر الأمر عليه فقط بل وظهر ابنه الثانى اياد بدور ابنه ايضاً، وشارك في بطولة الفيلم، ياسمين عبد العزيز، حسن حسنى، طلعت زين، أحمد عيد، عبدالله مشرف.

فيلم "بحبك وأنا كمان"

واستكمل مصطفي قمر نجاحاته بفيلم "بحبك وأنا كمان" عام 2003، وظهر أيضا ابنه تيام كطفل للمرة الثانية دون ظهور شقيقه اياد الذى قرر عدم خوض تجربة التمثيل مرة أخرى حتى شبابه، والفيلم شارك في بطولته كل من، سمية الخشاب، محمد لطفي، فتحى عبد الوهاب، خيرية أحمد.

فيلم "فين قلبى"

بعد مرور 14 عام، وبعدما كبر تيام بعض الشئ شارك مع والده في فيلم "فين "قلبى" عام 2017، حيث جسد دور ابيه في صغره، وشارك في بطولة العمل، شيرى عادل، يسرا اللوزى، ادوارد، ايمان السيد.

مسلسل "فارس بلا جواز"

وشارك تيام قمر مع والده في الدراما من خلال مسلسل "فارس بلا جواز" عام 2021، وشاركهم في البطولة كل من، طارق عبد العزيز، طارق الابياري، سليمان عيد، مصطفي حمزة، وغيرهم.

فيلم "أولاد حريم كريم"

شارك تيام قمر مع والده في فيلم "أولاد حريم كريم" الذى يعرض في موسم الصيف الحالي، ويجسد دور ابن الفنانة داليا البحيري، وهو استكمال لفيلم "حريم كريم" الذى عرض منذ ما يقرب من 20 عاماً في السينمات.