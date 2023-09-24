حسابات اجنبية تعتقد أن محمد رمضان هو نيمار .. وانه متواجد في الملعب لمشاهدة كرسيتيانو رونالدو

ميرنا وليد - بيروت - نشر حساب أجنبي يهتم بأخبار ومشاهير الرياضة على تويتر الفيديو المتداول للفنان المصري محمد رمضان مساء الجمعة في مدرجات السعودية لمشاهدة مباراة النصر و الاهلي السعودي، وجاء منشور الصفحة كما يلي : نيمار في الملعب لمشاهدة كريستيانو رونالدو ! وذلك نسبة لنفس لون الشعر الاشقر الامصبوغ لكليهما، فقد ظن الموقع ان هذا نيمار .



وكان قد علق المعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي على ظهوره محمد رمضان بين الجماهير، مما أثار تفاعلا.

وقالت شركة الرياضة السعودية SSC، في منشور على حسابها : "مدحت شلبي يعلق على حضور الفنان محمد رمضان".