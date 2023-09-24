ميرنا وليد - بيروت - نشر حساب أجنبي يهتم بأخبار ومشاهير الرياضة على تويتر الفيديو المتداول للفنان المصري محمد رمضان مساء الجمعة في مدرجات السعودية لمشاهدة مباراة النصر و الاهلي السعودي، وجاء منشور الصفحة كما يلي : نيمار في الملعب لمشاهدة كريستيانو رونالدو ! وذلك نسبة لنفس لون الشعر الاشقر الامصبوغ لكليهما، فقد ظن الموقع ان هذا نيمار .
وكان قد علق المعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي على ظهوره محمد رمضان بين الجماهير، مما أثار تفاعلا.
وقالت شركة الرياضة السعودية SSC، في منشور على حسابها : "مدحت شلبي يعلق على حضور الفنان محمد رمضان".
كانت هذه تفاصيل خبر حسابات اجنبية تعتقد أن محمد رمضان هو نيمار .. وانه متواجد في الملعب لمشاهدة كرسيتيانو رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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