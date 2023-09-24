شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات من برومو مسلسل "على باب العمارة" وعرضه على watch it اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it مسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من الفنانين، اليوم الأحد على المنصة الرقمية، من إخراج خيرى سالم، حيث طرحت المنصة البرومو الدعائى للعمل، تهميدًا لعرض، وتضمن البرومو 7 معلومات في الأحداث يستعرضها الخليج 365 خلال السطور التالية، وهى كالتالى:

1 – الفنان حاتم صلاح يقدم شخصية "عوض أبو حامد" يأتي من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

2 – أغلب البرومو الدعائى أجتمع على أن عوض أبو حامد فاشل ولم ينجح في عمله

3 – الفنانة آيه سماحه تعمل مديرة منزل "شغاله" في أحداث المسلسل وتقع في مشاكل مع عوض أبو حامد.

4 – عوض أبو حامد سحب مليون جنيه من البنك ولم يتذكر ماذا فعل بها بعد سؤال والده محمد رضوان

5 – والد عوض الفنان محمد رضوان يقرر أن يمر ابنه بعقبات عدة حتى يتعلم الحياة الصعبة مثله

6 – عوض أبو حامد يستشهد بـ مو صلاح في أحد المشاهد

7 – ظهور الفنان أحمد أمين والفنانة رحمة أحمد واليوتيوبر محمود السيسى في برومو العمل .



على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عرض على المنصة في فبراير الماضي.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.