شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، اليوم الأحد، حفل "وهابيات" تحت قيادة المايسترو حازم القصبجى وبمشاركه نجوم الفرقة المطربين غادة آدم وهند النحاس وأحمد عصام وإبراهيم رمضان، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية.



الفرقة القومية العربية للموسيقى

ويضم البرنامج باقة من أهم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التى تعاون فيها مع كبار المطربين منها عندما يأتي المساء، في الليل لما خلي، علي بالي يا ناسيني ، فوق الشوك ، أهواك ، ايه إنكتبلي ، لا مش أنا اللي أبكي ، خايف أقول اللي في قلبي ، ساكن قصادي ، لا تكذبي ، الدنيا غنوه ، اسأل دموع عنيا ، هان الود و العوازل أداء أحمد عصام ، أشرف وليد و أيات فاروق.

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء مهم من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليداً لأعمال محمد عبد الوهاب.