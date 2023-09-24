ميرنا وليد - بيروت - أبدع الممثل اللبناني نيقولا معوض بتمثيله في لبنان ومصر ايضا، اذ سار على خطى ثابتة وأصاب باختياراته المهنية، نذكر من أعماله: الثمن، ع الحلوة والمرة، خيط حرير، وله خطوة عالمية من خلال فيلم his only son.
نيقولا معوض كُرّم في حفل جوائز الموريكس دور، وقد أجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عن التكريم، ردّه على منتقدي إطلالاته، أعماله الجديدة، الفرق بين الأعمال اللبنانية والمصرية، وهل يوافق اذا عرض عليه مسلسل لبناني؟، تقربه من الله، زيارته الى مدينة صور حيث ينتمي ومتعلّق بجذوره هناك، وغيرها من المواضيع.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - نيقولا معوض يرد على منتقدي إطلالته .. وهذه علاقة طائفة الحشاشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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