أنغام ترتدي العلم السعودي خلال احتفالات اليوم الوطني

احتفلت الفنانة أنغام باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93، حيث ارتدت العلم السعودي بأن وضعته على كتفيها.

ونشرت أنغام، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي واضعة علم السعودية على جسدها.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي: «كل عام وأهل المملكة العربية السعودية أمنين طيبين، ويا رب ديم بيننا المحبة، اليوم الوطني السعودي 93».

شقيق أنغام يهاجم أسرته

كشف الموزع الموسيقي خالد سليمان -شقيق الفنانة أنغام- عن وجود سحر سفلي في منزل والده الموسيقار محمد علي سليمان، منشور بواسطة سيدتين (ماجدة ونادية) وأخرى مغربية.

وكتب شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك: «السحرة والدجالين دخلوا بيتنا ومين جابهم وبالاسامي ومين كان بيلاقي اعمال سحر مستخبيه في البيت بالصدفه اعمال و رموز مكتوبه بحبر احمر في ورق منتشره داخل البيت ومين ماجده وناديه والست المغربيه وعلاقتهم بالموسيقار محمد علي سليمان وتفاصيل كتير قريبا في فيديو».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :