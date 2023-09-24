الفنان أكرم حسني يكشف عن موقف طريف جمعه باللاعب المصري محمد صلاح

كشف الفنان أكرم حسني عن موقف طريف جمعه باللاعب المصري العالمي محمد صلاح.وأضاف في لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش على قناة الشرق الإخبارية: «محمد صلاح حريص كل رمضان انه يتابع مسلسلين، واحد منهم كوميدي أو في الأغلب بيحب يتفرج على الحاجات الكوميدي».

وتابع: «هو شيّر مشهد من مسلسل الوصية، وقت عرض مسلسل مكتوب عليا، لاقيته بعتلي على الإنبوكس في إنستجرام، وبيقولي أقسم بالله انت عالمي، فقلتله لما أنا عالمي يبقى أنت إيه، إنت عالمي بجد».

وكشف عن علاقته بالفنان محمد منير قائلًا: «محمد منير صديق شخصي منذ 2013 و2014، كان مشجع لي من أيام ما كنت بقدم أبوحفيظة، وطلب مني أكتب أغنية، وحاولت أكتبها ماتوفقتش، وهو نسي الموضوع، لحد ما جتلي فكرة لي لي ومن أول ما جت كلمة الولع حسيت إن دي لمحمد منير فخلصت كتابة الأغنية، وبعتله، وسمع الأغنية وانبهر بيها».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :