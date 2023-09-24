أكرم حسني يشارك في دراما رمضان 2024

كشف الفنان أكرم حسني مفاجأة لجمهوره بإعلان مشاركته في موسم رمضان 2024، من خلال عمل درامي، والذى لم يكشف عن تفاصيل أو اسم العمل.

جاء ذلك خلال استضافة أكرم حسني في برنامج "ضيفي" من تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، الذي سأله هل يوجد دراما لأكرم حسني في رمضان القادم، ليجيب: "لغاية هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها يوجد عمل في رمضان، وبدأت الشغل عليه".



وغاب أكرم حسني عن موسم رمضان الماضي في التليفزيون، لكنه عوض هذا الغياب بالتواجد من خلال المسلسل الإذاعي "صلاح التلميذ"، عبر محطة "راديو هيتس 88.2"، وشاركه البطولة شيري عادل، وعمرو عبد العزيز، ومصطفى غريب، وإبرام سمير.

العميل صفر

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أكرم حسني فيلم العميل صفر الذي تدور أحداثه حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

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