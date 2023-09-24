حديث عن تسوية مع الاستوديوهات.. إضراب كتاب هوليوود قد ينتهي قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ربما ينتهي قريباً إضراب رابطة الكتاب الأمريكية (WGA)، الذي شل إنتاج هوليوود لأكثر من 100 يوم، حيث قدمت استوديوهات السينما والتلفزيون الكبرى متمثلة في تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP) مساء أمس السبت عرضها “الأفضل والأخير” للكتاب المضربين، حسبما قال مصدر مقرب من الوضع لشبكة CNN، مما يزيد من الأمل الكبير في أن تنتهي المفاوضات لإنهاء الإضراب المستمر منذ أشهر باتفاق في نهاية هذا الاسبوع. ومن المتوقع أن يقوم المفاوضون مع نقابة الكتاب الأمريكية بمراجعة العرض وتقديم ردهم.

وقضت رابطة الكتاب الأمريكية وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون يوم السبت في التفاوض لليوم الرابع على التوالي. وإذا تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، فسيظل بحاجة إلى التصديق عليه من قبل الأعضاء العاديين قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقالت المجموعتان في بيان: “اجتمعت WGA وAMPTP للمساومة يوم السبت وسوف تجتمعان مرة أخرى يوم الأحد”.

قال أحد الأشخاص إن رؤساء الاستوديوهات الأربعة الكبار– Warner Bros. Discovery، Disney، Netflix، و NBCUniversal studio- قاموا بحل جميع القضايا الرئيسية تقريباً. وشدد المصدر على أن رؤساء الاستوديو ظلوا منخرطين بشكلٍ كامل في هذه العملية. هذا ولم يستجب المتحدثون الرسميون باسم AMPTP وWGA على الفور لطلبات التعليق.

ووفقاً لتقرير حديث لـ CNBC، التقى الكتاب والمنتجون شخصياً يوم الأربعاء الماضي على أمل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة يوم الخميس. ومع ذلك، حذر تقرير المنفذ أيضاً من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يستمر الإضراب حتى نهاية العام.

وقد أصدر WGA وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون بياناً مشتركاً مساء الأربعاء بأنهما أجريا جلسات مساومة وسيجتمعان مرة أخرى يوم الخميس

أثَّر إضراب WGA، الذي بدأ في 2 مايو، على أكثر من 11 ألف كاتب سينمائي وتلفزيوني يطالبون بأجور أعلى وظروف عمل أفضل في عصر البث المباشر. لقد جادلوا بأن تعويضاتهم لا تعكس الإيرادات التي حققتها الاستوديوهات من منصات البث.

يريد الكتاب أيضاً قواعد جديدة تتطلب من الاستوديوهات توظيف عدد معين من الكتاب لمدة معينة للبرامج التلفزيونية. إنهم يريدون أيضاً أن يتم الدفع لهم طوال مراحل ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج.

في الوقت الحالي، غالباً ما يُتوقع من معظم الكتاب العمل على المراجعات أو المواد الجديدة دون تعويض.

أدى الإضراب إلى إيقاف إنتاج العديد من العروض والأفلام البارزة، مثل Stranger Things من Netflix، وEvil من Paramount، وBlade من Disney وMarvel. كما ألحقت الإضرابات الضرر بشركات الإعلام في الوقت الذي تكافح فيه لجعل البث المباشر مربحاً وجذب الناس إلى المسارح. هذا بالإضافة لانضمام العديد من الممثلين إلى خط الاعتصام في يوليو تضامناً مع الكتاب.

حذرت شركة Warner Bros. Discovery، التي تمتلك استوديو تلفزيونياً وسينمائياً ضخماً، المستثمرين في وقتٍ سابق من هذا الشهر من أن الإضرابات ستؤثر على أرباحها. وقالت الشركة إنها تتوقع الآن أن تنخفض أرباحها المعدلة بمقدار 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، مما يضعها في نطاق العام بأكمله من 10.5 مليار دولار إلى 11 مليار دولار.

ودعا الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد زاسلاف، إلى إنهاء إضراب الكتاب والممثلين في مؤتمر للمستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر. وقال: “نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لإعادة الناس إلى العمل. علينا حقًا أن نركز كصناعة، ونحن نحاول حل هذه المشكلة بطريقة عادلة حقاً”.