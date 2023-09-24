بحضور البطريرك الراعي.. كريس موسى يحيي حفل الأبرشية المارونية في أستراليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان اللبناني كريس موسى حفل اليوبيل الخمسين لتأسيس الأبرشية المارونية في أستراليا بحضور غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وعدد كبير من الشخصيات السياسية والإجتماعية البارزة.

وقدّم كريس موسى خلال الحفل باقة منوعة من أغنياته، وأغنيات محبّبة من الجمهور لنخبة من فناني الزمن الجميل، فلاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

ونشر كريس موسى صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” وعلّق قائلًا: “كانت حفلة من العمر بوجودكن

تشرفت بدعوتي لأحياء اليوبيل الخمسين لتأسيس الأبرشية المارونية – أستراليا بحضور غبطة البطريرك الراعي”.

الجدير ذكره أن آخر الأعمال الفنية للفنان كريس موسى كانت أغنية “كلمة بابا” التي أهداها إلى طفلته الحديثة الولادة، من كلمات إيلي مخول، ألحان نبيل يونس وشربل موسى شقيق كريس وتوزيع نبيل يونس.