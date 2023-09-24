علاقة تايلور سويفت باللاعب ترافيس كيلسي تثير تفاعلاً.. وشقيقه يكشف الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الشائعات التي تتحدث عن دخول النجمة العالمية تايلور سويفت في علاقة جديدة مع اللاعب ترافيس كيلسي صحيحة، إذ إن شقيق الأخير جيسون قد أكد ذلك خلال مقابلة عبر برنامج Audacy’s SportsRadio 94 WIP.

وقال جيسون عند سؤاله عن الأمر إن هذه التكهنات صحيحة، ثم عاد وتراجع عن الأمر قائلاً “أنا أمزح”.

وبدأ حديثه بالقول: “من الصعب الإجابة عن هذا الأمر أنا لا أعرف الكثير عن حياة ترافيس العاطفية وأحاول أن أبقى بعيداً عن هذه الأمور. ولكن أعتقد أن الأمر صحيح بنسبة مائة بالمائة”.

من ثم تراجع عن الأمر قائلاً: “آمل أن يستمر هذا الأمر قليلاً.. لا، أنا أمزح، لا أعرف ما الذي يحدث”.

وكانت الشائعات قد بدأت تلاحق النجمة بعد أن تحدثت التقارير عن مشاهدتهما سوياً في منتصف الليل بشوارع نيويورك منذ عدة أسابيع.

كما تحدثت تقارير حديثة عن أن العلاقة بينهما جيدة وتطور بشكل إيجابي، وهما يتبادلان الرسائل بشكل دائم.

وكانت تايلور سويفت قد انفصلت في شهر يونيو المنصرم عن حبيبها ماثيو هيلي بعد علاقة سريعة لم تتجاوز عدة أشهر، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة TMZ الأمريكية.

وكان ماثيو قد ظهر في جميع حفلات تايلور سويفت في ناشفيل، بعد انفصالها عن حبيبها جو ألوين، كما رصدتها عدسات البابارتزي سوياً عدة مرات.

وكانت صحيفة The Sun البريطانية قد ذكرت سابقاً أن النجم البريطاني يعيش حالة من جنون الحب مع تايلور في علاقة بدأت بعد انفصالها مباشرة عن حبيبها.

وورد في تقرير المجلة نقلاً عن مصدر مقرب من الثنائي أنه “لا يزال الوقت مبكراً جداً على علاقتهما، ولكن الأمور تسير بالطريق الصحيح”، كما لفت المصدر أن علاقتهما ليست وليدة اليوم، بل كانا قد تواعدا قبل نحو 10 أعوام، إلا أن العلاقة لم تنجح حينها.

وكانت تايلور سويفت، وبعد علاقة دامت ست سنوات، قد انفصلت عن صديقها جو ألوين، بحسب ما أكده مصدر مقرب من الاثنين لـ”PEOPLE”. هذا، وقد جاء الانفصال ودياً، ولم يكن مأساوياً.

وكانت العلاقة بين الاثنين تغيرت، وكان مصيرها النهاية؛ لذلك لم يظهر ألوين في جولة سويفت الغنائية “Eras” التي انطلقت في 18 من مارس، وانتهت في 5 من أغسطس، في إستاد “SoFi” في لوس أنجلوس، وهو الأمر الذي لاحظه جمهور سويفت أن ألوين لم يحضر أي حفلة من حفلات الجولة.

وكشف موقع “Radaronline” أن السبب الذي دفع النجمة العالمية تايلور سويفت للانفصال عن حبيبها جو ألوين، بعد علاقة استمرت 6 أعوام، هو أن الأولى شعرت بأن خطوة الزواج باتت قريبة، وهي لا تريد أي نوع من الارتباط الرسمي في حياتها.

وورد في التقرير أنهما بعد أن تحدثا معاً عن إمكانية زواجهما، كانت تايلور واضحة في قرارها؛ بأنها لا تفكر بالارتباط رسمياً، والالتزام بالزواج، فكان قرار الانفصال هو الأنسب لها.

التقت سويفت وألوين في “Met Gala” عام 2016، وبدآ المواعدة بعد بضعة أشهر، وكانت سويفت حينها سعيدة جداً بتلك العلاقة، ولم تكن علاقتهما علنية حتى عام 2017. لقد كانا خاصين جداً بشأن علاقتهما الرومانسية، على الرغم من التكهنات حول علاقتهما. وعلى مر السنين احتفظ الممثل الإنجليزي، 32 عاماً، والفائز بجائزة غرامي، 33 عاماً، بالابتعاد عن شائعات الخطوبة.

وقد توهجت تلك الشائعات عندما ارتدت سويفت ما بدا وكأنه خاتم خطوبة في فيلمها الوثائقي لعام 2020 على “Netflix ، Miss Americana”، لكن لم يتم تأكيد التكهنات مطلقاً، حتى إن بعض المعجبين كانوا مقتنعين بأنهما تزوجا سراً في مرحلة ما، لكن تم نفي هذه الأقاويل.