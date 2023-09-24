“كانت تعلم بالطلاق”.. جو جوناس يكذب ادعاءات صوفي تيرنر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى النجم الشهير جو جوناس ادعاءات زوجته السابقة صوفي تيرنر، بأنها علمت بأمر الطلاق من وسائل الإعلام والصحافة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسمه لمجلة People.

فبعد أن قامت الممثلة صوفي تيرنر، البالغة من العمر 27 عاماً، بمقاضاة زوجها السابق المغني جو جوناس، البالغ من العمر 34 عاماً؛ متهمة إياه بالاحتجاز غير القانوني لابنتيهما- وأن طلاقهما حدث بشكل مفاجئ جداً بعد جدال حدث في 15 أغسطس في ذكرى ميلاد النجم؛ مؤكدة أنها علمت بتقديمه طلب الطلاق، من وسائل الإعلام.. أصدر النجم بياناً عبْر المتحدث الرسمي باسمه، جاء فيه: “بعد محادثات متعددة مع صوفي، قام جو ببدء إجراءات الطلاق في فلوريدا؛ حيث تُعتبر فلوريدا السلطة المختصة لهذه القضايا، وكانت صوفي على علم بأن جو سيقدّم طلب الطلاق”.

وبدأت قضية حضانة طفلتيهما تأخذ منحًى غير إيجابي، بعد أن التقى الزوجان لمناقشة الخطوات التالية بعد انفصالهما بأسبوعين؛ حيث ورد أيضاً في البيان: “جو وصوفي أجريا اجتماعاً يوم الأحد المنصرم في نيويورك، عندما جاءت صوفي لتكون مع طفلتيها، وهما معها منذ ذلك اليوم، واعتبر جو بعد الاجتماع أنهما توصّلا إلى تفاهم مشترك، وأنهما سيعملان معاً للتوصل إلى حضانة مشتركة بشكل ودي”.

وكان جو هو الذي يهتم بتربية طفلتيه في الأشهر الثلاثة المنصرمة بشكل منفرد؛ إذ إن صوفي كانت في بريطانيا تعمل على تصوير مسلسل جديد.

يُشار إلى أنه في عام 2020، رحب الزوجان بطفلتهما الأولى، ابنتهما ويلا، ثم رحّبا بطفلتهما الثانية في يوليو 2022.. وقال جوناس لمجلة «PEOPLE» العام الماضي: «كان من الرائع أن أكون أباً، وأن أتعلم كل يوم المزيد عن نفسي وما يعنيه الأمر.. الأبوّة».

تقدمت النجمة صوفي تيرنر بدعوى قضائية ضد زوجها السابق، جو جوناس، طالبت فيها بإعادة طفلتيها إلى بلدها في بريطانيا، متهمة إياه بخطف ابنتيها.

وبحسب موقع «PageSix»؛ فإن صوفي تيرنر اتهمت طليقها بأنه يحتفظ بطفلتيهما بشكل غير قانوني في مدينة نيويورك الأمريكية، ويرفض إعطاءها جوازات سفرهما أو السماح لها برؤيتهما واصطحابهما إلى بريطانيا، في حين ترغب صوفي في إعادتهما معها إلى إنجلترا؛ حيث كانا يقيمان قبل الطلاق..

كما ورد في التقرير أيضاً، أن صوفي علمت بخبر طلاقها من وسائل الإعلام والصحافة.

وجو جوناس وزوجته صوفي تيرنر قد أعلنا بشكل رسمي عن انفصالهما، في بيان مشترك نشراه على صفحتيهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في البيان ما يلي: «بعد أربع سنوات رائعة من الزواج، قررنا بشكل متبادل إنهاء زواجنا ودياً.. هناك العديد من الروايات التخمينية حول السبب، ولكن هذا قرار مشترك، ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية لنا ولأطفالنا».

وكان اسما: جو جوناس-شقيق نيك جوناس- وصوفي تيرنر، قد تصدّرا حديث السوشيال ميديا، بعد أن انتشر بشكلٍ واسع خبر اتجاههما للطلاق بعد أربع سنوات من الزواج؛ حيث استعان جو جوناس بمحامي طلاق، حسبما قال مصدر لمجلة «PEOPLE».

ولم يستجب حينها أيّ متحدث عن جوناس، 34 عاماً، لطلب «PEOPLE» التعليق على الموضوع.. وفي الوقت نفسه، رفض مندوب عن تيرنر، 27 عاماً، التعليق أيضاً.

عرفت نجمة مسلسل «Game of Thrones» وعضو فرقة «Jonas Brothers» لأول مرة عبْر رسائل على «إنستغرام» في عام 2016، وأوضحت تيرنر في مقابلة غلاف لمجلة «Harper’s Bazaar UK»: «كان لدينا الكثير من الأصدقاء المشتركين، وكانوا يحاولون تقديمنا لفترة طويلة»؛ مضيفة: «كنا نتابع بعضنا بعضاً على إنستغرام، وكان يرسل لي رسائل مباشرة».

وبعد فترة وجيزة من التواصل على «إنستغرام» دعا جوناس، تيرنر، للخروج معاً في أثناء جولته عبْر المملكة المتحدة.. اعتقد أصدقاء تيرنر أن الأمر سيكون رائعاً وأقنعوها بالموافقة، وبالفعل تم اللقاء. في عام 2017، طرح جوناس على تيرنر الزواج، ومن خلال إنستغرام، شاركا صورةً ليد تيرنر مع خاتم خطوبتها، وعلّق جوناس على الصورة قائلاً: «لقد قالت نعم»، بينما كتبت تيرنر: «قلت نعم».