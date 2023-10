بالصور - سيلينا غوميز بفستان أبيض ضيق وقصير

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العالمية سيلينا غوميز على محبيها في أحدث منشور لها، وبدت المغنية البالغة من العمر 31 عامًا، آسرة في فستان قميص أبيض قصير للغاية ومزود بأزرار سفلية مع حذاء أسود من اللاتكس يصل إلى فوق الركبة في صورة سيلفي مرآة تمت مشاركتها حديثًا.



وأضافت بطلة "The Only Murders In The Building" لنفسها وهي تضع مكياجًا من علامتها التجارية لمستحضرات التجميل في اليوم السابق، رمزًا تعبيريًا على شكل قلب أسود فقط فوق اللقطة وبجوار كعب حذائها.

ولقد تركت خصلات شعرها السوداء الغرابية في تسريحة شعر أنيقة ومستقيمة تم فصلها بدقة من المنتصف.

وقامت بدس شعرها اللامع والحريري خلف أذنيها لتعرض زوجًا من الأقراط الكبيرة.

وشوهدت أيضًا وهي ترتدي سلسلة ذهبية بسيطة بينما كانت تجلس على سرير غرفتها في الفندق وأظهرت مجموعتها من خلال التقاط صورة في انعكاس مرآة قريبة لكامل الجسم.

وبدت نجمة ديزني السابقة مذهلة بظلال عيون رمادية داكنة وأحمر خدود وردي خوخي وعبوس بنفسجي لامع.

وفي خلفية الصورة، كانت ترتدي أيضًا سترة جلدية منتفخة على ظهر الكرسي بالإضافة إلى حقيبة صغيرة باللون العنابي من المفترض أنها جاهزة لقضاء ليلتها في الخارج.