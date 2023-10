ماديسون بير توجه رسالة قاسية لسكوتير براون من خلال أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - لدى الفنانة ماديسون بير أغنية جديدة بعنوان "King of Everything"، والمعجبون مقتنعون تمامًا بأنهم يعرفون من هي هذه الأغنية.



تمت إدارة الفنانة البالغة من العمر 24 عامًا بواسطة سكوتير براون منذ بداية حياتها المهنية حتى انفصالهما في عام 2021، وهو نفس العام الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "Life Support".

وكلمات الأغنية الجديدة من ألبوم ماديسون الثاني، "Silence Between Songs"، هناك أغنية تحت عنوان "King of Everything" يعتقد العديد أنها موجهة له، ومن كلمات الأغنية: "انظر إلى ما فعلته استفدت من أشخاص صغار جدًا قطعت الطريق السريع في أدنى مستويات الجميع." (كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عندما وقعت عقدًا مع سكوتر).

وتتابع: ""حبيبي، أنت ملك كل شيء،والآن أنت الرجل لكن لا أحد يبالي عندما يهطل المطر ليغسل تاجك أنت ملك لا شيء الآن".

وفي هذه السطور، يمكن أن يشير ماديسون إلى الموجة الأخيرة من المشاهير الذين تركوا سكوتر وفريقه. كانت هناك تقارير عن الفنانين جاستن بيبر وأريانا غراندي والمزيد من قطع العلاقات مع المدير الشهير.