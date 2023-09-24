الليلة.. ياسمين صبري ضيفة عمرو أديب في "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة " MBC مصر"، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، الفنانة ياسمين صبري.

وتتحدث ياسمين في حلقة خاصة عن أعمالها الفنية الحالية وتفاعلها الدائم عبر منصات التواصل الإجتماعي وأحدث إطلالاتها ومشاريعها الفنية المُقبلة.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم البعبع أمام الفنان أمير كرارة، والذي طُرح في موسم عيد الأضحى لعام 2023.

برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد في حلقاته من الجمعة للاثنين على شاشة " MBCمصر".