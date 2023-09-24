مؤلف "سيد درويش": جليلة قالتلي هقفل العرض وضربت ميدو عادل بالقلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الكاتب السيد إبراهيم، كواليس جديدة عن المشادة التي وقعت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان محمد عادل، والتي وصلت إلى حد الصفع، في أخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش".

السيد إبراهيم "مؤلف العرض"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو أنها ستغلق عرض سيد درويش!، ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها فى الليلة الأخيرة، وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود أربع سنوات ولا تحافظ عليه ولا تخرج لتحية الجمهور، وأن تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل فى الكواليس، وتصفعه بالقلم!!، رغم هذا تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره، والعمل الذي أحبه ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي اشتغلتها وأشعلت كواليسها وقفلتها! والشهود أحياء يرزقون".

وردا على سؤال "الخليج 365" عن واقعة تعرض الفنان محمد عادل، للصفع من الفنانة لقاء سويدان، أجاب المؤلف: "هذا ما أعرفه وكتبته كمؤلف العرض عبر صفحتي".

وشهدت الساعات الماضية، تردد أنباء عن وقوع مشادة قوية، بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان محمد عادل، بطلي مسرحية "سيد درويش"، في أخر ليالي عرضها بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش.

الفنانة لقاء سويدان، في أول تعليق لها عما تردد بشأن واقعة المشادة التي حدثت بينها وبين الفنان محمد عادل، في أخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "صباح الخير، أنا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر وكذا أمام الرقابة الإدارية، ومش هرد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون، وماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة، وحوارات يراد بها انتقام شخصي، شكرا".

مسرحية سيد درويش، بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر، محمد الشربيني، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، محمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، من إنتاج فرقة أنغام الشباب.