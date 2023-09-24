الارشيف / فن ومشاهير

تامر حسني لجمهوره: "قسمت أغاني الألبوم على السنة عشان نفضل مع بعض"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن تفاصيل تتعلق بألبومه الجديد مشيرًا أنه قسم أغانيه على مدار السنة.

وكتب: "صباح الفل على أجمل ناس، لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها، يعني فيه أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".

يذكر أن تامر حسني عُرض له مؤخرا بدور العرض السينمائي فيلم "تاج"، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا