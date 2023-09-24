لقاء الخميسي: بكلم أبويا كل يوم وبيرد عليا رغم رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة لقاء الخميسي أنها حتى الآن، لم تتخط أزمة رحيل والدها، لافتة إلى أنها تتحدث معه بشكل يومي، وتشعر بأنه معها، ويرد عليها، ودائمًا تلجأ إليه لمعرفة رأيه في بعض الأمور، وتأخذ منه القرار، وتستمد قوتها منه رغم رحيله، وذلك حسب قولها.

وقالت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المعروض عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: بابا كان الراجل الأول والأخير في حياتي، كان راجل مختلف، حساس طيب كل الصفات الحلوة فيه، مكانش بيزعقلنا، لكن لو الأخطاء اتكررت تاني بيكون في عقاب، راجل متفهم ومتسامح.

وتابعت لقاء الخميسي: بابا كان صوتي الداخلي بكلمه لحد دلوقتي وبيرد عليا، بكلمه كل يوم وبقوله الحاجات الحلوة والوحشة، هو كإنسان مش موجود لكن روحه معايا، هو مات بالسرطان، الدكاترة قالوا إنها النهاية، وإحنا من الأول عارفين بس مكنتش عارفة أواجه ولا أقبل الموقف، ولما تعبت مكنتش عايزة أدخل اشوفه.

وأضافت لقاء الخميسي: كنت بزعل وبقول لربنا ليه تعمل فيه كده؟، بعد ما مشي كانت مأساة بس كنت قوية جدًا من برة، لكن من جوه ضعيفة جدًا، لأني مؤمنة أنه مماتش، هو طول الوقت موجود، لو عندي مشكلة في حاجة أنا عارفة هو عايزني أعمل إيه.. فعايشة بنصايحه لحد دلوقتي.

جدير بالذكر أن أخر أعمال لقاء الخميسي كان دورها في مسلسل "أجازة مفتوحة" مع الفنان شريف منير، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.