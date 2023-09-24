شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الفن يضم المخرج أحمد البدرى ونهال عنبر ووالدة منة فضالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت مستشفى الفن تضم بعض المصابين من الوسط الفنى الذين يمرون بوعكة صحية في مقدمتهم الفنانة نهال عنبر التي أصيبت منذ فترة بشرخ في يديها أدى إلى وضع يديها في الجبس وظهرت منذ أيام في عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحى وهى تضع يديها في الجبس.



نهال عنبر نهال عنبر

كذلك المخرج أحمد البدرى الذى يعانى من ارتفاع في مستوى السكر في الدم أدى إلى صعوبة التئام الجرح في قدمة ما استدعى وضع قدمه فى الجبس حتى يسهل التئام الجرح الذى في قدمه، وفى تصريحه لـ"الخليج 365" قال البدرى إنه يتعافى ويسير على العلاج ويتابع عملية مونتاج فيلمة الأخير "حمص وحلاوة" الذى انتهى مؤخرًا من تصويره.



احمد البدرى احمد البدرى

كما كشفت الفنانة منه فضالى عن إصابة والدتها ببعض الكسور قى قدميها بعد أن سقطت في المنزل ما استدعى ضرورة إجراء بعض العلميات الجراحية وتركيب شرائح ومسامير.