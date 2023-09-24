شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح القومى يعيد عرض "عرفت الهوى" لخالد عبد السلام بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد المسرح القومي في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، العرض المسرحي "عرفت الهوى.. نفحات في العشق الإلهي"، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والعرض يعتمد على الكلمة وإلقاء الأشعار بطريقة سليمة وجذابة وغير تقليدية فالفنان خالد عبد السلام صاحب أسلوب ومدرسة خاصة في فن الإلقاء وهو أستاذ مادة الإلقاء في المعاهد والكليات المتخصصة.

وقال لـ"الخليج 365": تم اختيار قصائد خاصة جدًا لأقطاب العشق الإلهي وإعدادها وترتيبها بطريقة توحي بتطور حالة العشق والوصول إلى أعلى درجاتها، وحرصت على خلق التناغم والتواصل الصادق بين الإلقاء والغناء والموسيقى ،واستعنت بالملحن محمد عزت والمطربة المتميزة رحاب مطاوع وعدد كبير من العازفين والمطربين والكورال، فالعرض يحمل دروس مهمة في فن الإلقاء، وأشعار، وموسيقى وغناء، وأنا في البروفات حرصت على شرح كل المعاني والتفسيرات للأشعار الصوفية لفريق العمل عن حياة المتصوفين وسيرهم الذاتية وكنت أجد منهم انبهارًا وسعادة خاصة ومعظمهم من الشباب ومن تلاميذي الذين أدربهم على فن الإلقاء، ولذلك كانت البروفات عبارة عن تدريبات ومحاضرات في نفس الوقت ولذلك تغمرنا المتعة الكبيرة، لأن التذوق لابد أن يسبقه علم، وهكذا أقول لتلاميذي دائما، ولذلك فأنا حريص على أن كل فريق العمل معي لابد وأن يكون فاهماً لكل كلمة في العرض، سواء مغناةً أو ملقاة حتى تكون حالة العرض من القلب إلى القلب، والعرض يصل لكل المستويات وكل الثقافات لأننا حرصنا على الفهم و الصدق والبساطة

جدير بالذكر أن هذا العرض تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، وهو من ألحان وغناء محمد عزت، وتشارك في الغناء رحاب مطاوع، ويصاحبهم مجموعة من الأصوات الشابة والعازفين، ديكور مي كمال، إضاءة أبو بكر الشريف.