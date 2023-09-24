شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: أول مرة أجسد دور مُدرسة أطفال فى مسلسل "أرواح خفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة سمية الخشاب عن سعادتها بدورها في مسلسلها الجديد "أرواح خفية" التي انتهت من تصويره أمس وقالت لـ"الخليج 365": أول مرة أجسد دور مدرسة أطفال في هذا المسلسل وسعيدة بالدور وسعيدة بالأطفال الذين كانوا معى والذى اكتشفت أن لديهم قدرات غير عادية وأضافت أن المسلسل يناقش المشاكل التي يتعرض لها التلاميذ بالمدرسة والمؤامرات والمشاكل التي يتعرضون لها".



من كواليس المسلسل



من كواليس المسلسل

من كواليس المسلسل

وأضافت سمية الخشاب: سعدت بالعمل مع المخرج إبرام نشأت حيث إنه متميز جدًا ومختلف وسعيدة بالشغل معاه ومع مجموعة العمل المتميزين خاصة النجم منذر رياحنة الذى تعتبره ممثلاً قويًا وشاطر جدًا والنجم نضال الشافعي فنان متميز وأدائه قوى في المسلسل كما قالت أيضًا أن الفنانة نهلة سلامة ممثلة ثقيلة وسعيدة بوجودها في العمل وأيضًا الفنان فراس سعيد فنان شاطر وبيركز جدًا ومعانا فنانين آخرين ومجموعة أطفال اختارهم المخرج إبرام نشأت بدقة واحترافية شديدة وهم موهوبين جدًا وتابعت أن الجمهور سوف يتفاجأ بموهبة هؤلاء الأطفال.

مسلسل أرواح خفية، وهو تأليف سوسن عامر من إخراج إبرام نشأت، ويشارك سمية الخشاب البطولة كل من منذر رياحنة ونضال الشافعي وآخرون إنتاج محروس ومينا المصرى.

آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.