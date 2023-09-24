شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "البطارية ضعيفة" يحذر من كارثة تهدد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض فيلم قصير بعنوان البطارية ضعيفة، الذي يتناول تأثير التغيرات المناخية على الأرض وحياة الإنسان، يستعرض ما تعرض له العالم من كوارث طبيعية وانتشار أوبئة خلال السنوات الأخيرة.

وحول رسالة الفيلم قال مؤلفه وبطله عاطف عبد اللطيف في ندوة بالمهرجان إن العمل يحذر من الكوارث التي تهدد البشرية والأرض وتأثير التغيرات المناخية على كل ذلك، حيث شهدت الكرة الأرضية خلال السنوات الماضية العديد من الأوبئة وحرائق الغابات والزلالزل والأعاصير، كما زادت ظاهرة التصحر مما يهدد الأمن الغذائي.

تدور أحداث فيلم البطارية ضعيفة حول الدكتور آدم العالم المصري الذي يعود إلى مصر بعد فترة عاشها في أمريكا، ويعاني من الإصابة بفيروس كورونا، ويختار أن يعيش مع زوجته في سانت كاترين.

ومن المقرر أن يقام غدًا حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .