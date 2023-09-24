أنغام تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ93

احتفلت الفنانة أنغام، باليوم الوطني السعودي للمملكة العربية السعودية الـ93، على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت وهي تلتف بالعلم السعودي.

ونشرت أنغام، مقطع فيديو وهي تلتف بالعلم السعودي، عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلقت قائلة: «كل عام وأهل المملكة العربية السعودية أمنين طيبين، ويا رب ديم بيننا المحبة، اليوم الوطني السعودي 93».

كانت أنغام تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفلها الذي أقيم مؤخرًا، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان «العالم علمين» خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية «الحياة»، وقدمت «اكتبلك تعهد» مرتين تلبية لرغبات الجمهور، وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتافات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت بـ«يا ريتك فاهمني».

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