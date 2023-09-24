منة فضالي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

القاهرة- الخليج 365
كشفت النجمة منة فضالي تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لكسر في اليد وكتبت منة فضالي عبر حسابها على فيس بوك ؛" امي حتعمل عملية في دراعها دلوقتي كسر و حنركب مسامير و شريحه لطفك يا رب".
منة فضالي:
نشرت منة فضالي صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تظهر والدتها مصابة فى ذراعها .
وعلقت منة فضالى : عاوزة دكتور عظام ضروري شاطر، أمي وقعت والدكتور بيقول في كسر ومحتاجه عملية وواير وجبس 3 أسابيع، ممكن حد ينصحني بدكتور بسرعة.
يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.
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