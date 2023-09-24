شكرا لقرائتكم خبر عن شباب رحلوا قبل الوصول إلى عالم الشهرة فى الفن.. آخرهم أحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجع الوسط الفني في الفترة الأخيرة برحيل عدد من الشباب الذين كانوا فى بداية رحلتهم في عالم الفن حيث شاركوا فى أدوار صغيرة كانت تتنبأ بمولد نجم جديد له مستقبل في عالم الفن إلا أن القدر لم يمهلم للوصول إلى أحلامهم في عالم الفن من هؤلاء الشباب منذ أيام كان الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلى حيث كشف الفنان محمد فهيم، عن وفاته حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلاً: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي، كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة".



الراحل احمد عصام الراحل احمد عصام

ونعاه الفنان محمد جمعة وكتب محمد جمعة على صفحته على "فيس بوك":"أحمد عصام الشاب الجميل اللي مثل دور ابن عم ضياء في مسلسل الوصية.. توفي إلى رحمة الله.. نسالكم الدعاء".

أيضا فوجيءعدد كبير في الوسط الفني بخبر وفاة الفنان الشاب مصطفى العلي الذى وافته المنية عام 2018 ولقد شارك العلى في 13 مسلسلا وفيلما كان آخرهما مشاركته كضيف شرف في مسلسل البارون للفنان عمرو عبد الجليل

وعام 2022 نعت صفحة برنامج "الدوم" على "فيس بوك" الفنان الشاب على فايز ، وكتبت: "بكل حزن وأسى ننعى متسابق الدوم الفنان على فايز، ونقدم خالص التعازى لأسرته وندعو الله بالرحمة والمغفرة له

الراحل على فايز

وعام 2018 رحلت الفنانة غنوة سليمان ابنة الموسيقار محمد على سليمان و شقيقة الفنانة انغام اثر اصابتها في حادث سير

وشهر يوليو الماضى رحل عن عالمنا الفنان الشاب أحمد قنديل الذى اشتهر بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وبعد عرض المسلسل زار قنديل أسرة الشهيد إسلام مشهور، واستقبلت قنديل أسرة الشهيد بترحاب شديد، وعبرت والدة الشهيد سوزان عبد الحميد عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل، وهو ما أعطى الفرصة لمصر كلها لتترحم عليه وعلى زملائه من الشهداء ويتذكرونه بالدعاء.