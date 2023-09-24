ما حقيقة إرتباط ترافيس كيلسي بـ تايلور سويفت

ميرنا وليد - بيروت - قدم لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي تحديثًا عن حالة علاقته بعد إثارة شائعات رومانسية مع الفنانة الأميركية تايلور سويفت، التي حاول التواصل معها في حفلها الموسيقي في كانساس في يوليو/تموز.
بعد إثارة التكهنات بشأن المواعدة مع تايلور سويفت، وضع فريق كانساس سيتي تشيفز الأمور في نصابها الصحيح بشأن حالة علاقته في مقابلة جديدة.
وقال نجم اتحاد كرة القدم الأميركي: "من المضحك مقدار الاهتمام الذي حصل عليه هذا الأمر بالفعل، فهو الآن يشبه لعبة الهاتف". وفي إشارة إلى تعليق أخيه الأخير، أضاف: "لا أحد يعرف في الواقع ما الذي يحدث، خاصة عندما تشاهد جيسون كيلسي على الهواء مباشرة وهو يخبر الناس من كلا الجانبين - إنه لا يعرف، هذا صحيح، هذا وذاك".
ومع ذلك، فهو لا يتجاهل الفكرة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالمستقبل، مشيرًا إلى أنه أطلق النار بالفعل.
وتابع ترافيس: "لقد رميتها هناك، رميت الكرة في ملعبها. لقد أخبرتها، كما تعلم، لقد رأيتك تهز المسرح، سنرى ما يحدث في المستقبل القريب".
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