ما حقيقة إرتباط ترافيس كيلسي بـ تايلور سويفت

ميرنا وليد - بيروت - قدم لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي تحديثًا عن حالة علاقته بعد إثارة شائعات رومانسية مع الفنانة الأميركية تايلور سويفت، التي حاول التواصل معها في حفلها الموسيقي في كانساس في يوليو/تموز.



بعد إثارة التكهنات بشأن المواعدة مع تايلور سويفت، وضع فريق كانساس سيتي تشيفز الأمور في نصابها الصحيح بشأن حالة علاقته في مقابلة جديدة.

وقال نجم اتحاد كرة القدم الأميركي: "من المضحك مقدار الاهتمام الذي حصل عليه هذا الأمر بالفعل، فهو الآن يشبه لعبة الهاتف". وفي إشارة إلى تعليق أخيه الأخير، أضاف: "لا أحد يعرف في الواقع ما الذي يحدث، خاصة عندما تشاهد جيسون كيلسي على الهواء مباشرة وهو يخبر الناس من كلا الجانبين - إنه لا يعرف، هذا صحيح، هذا وذاك".

ومع ذلك، فهو لا يتجاهل الفكرة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالمستقبل، مشيرًا إلى أنه أطلق النار بالفعل.

وتابع ترافيس: "لقد رميتها هناك، رميت الكرة في ملعبها. لقد أخبرتها، كما تعلم، لقد رأيتك تهز المسرح، سنرى ما يحدث في المستقبل القريب".